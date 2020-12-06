بعد تتويجه بكأس مصر.. أديب للأهلي: كفاية بقى.. معندكش أخوات بنات

تقمص الإعلامي عمرو أديب، دور مُعلق كرة القدم أثناء متابعته لركلات الجزاء بين ناديي الأهلي وطلائع الجيش والذي فاز بها النادي الأحمر 3-2 وتتوج بـكأس مصر، حيث قال " الحمد لله، ممكن الواحد يبقى عنده خبرة للتعليق على مباريات كرة القدم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر".

وأشاد أديب، بحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي خلال ضربات الجزاء، حيث قال "يا جدعان أنا زملكاوي بس محمد الشناوي حاجة غير طبيعية، بمجرد نام على جنبه جاب الكورة، الشناوي بيقفل الجون بطريقة غريبة"، وفي تعليقه على إضاعة محمد مجدي أفشة لضربة الجزاء: " روح يا ابني الله يباركلك".

وأشار الإعلامي، إلى أن النادي الأهلي فاز بمعاناه، معربًا عن استعجابه الشديد لفرحة لاعبي الأهلي وكذلك جماهير القلعة الحمراء بالبطولة:" من حقه يفرح وينبسط بس كأنها البطولة الأولي يعني؟، الشناوي بطل ، بسام بطل، موسيماني بطل، طارق العشري بطل، كان لحراس المرمى دور كبير في هذا الأمر".

وتابع ساخرًا: " هو فيه بطولة لسه الاهلي مخدهاش، فيه بطولة الترماي مثلا، ده ناقص ياخد بطولة البلي، بصراحة حرام، عمرو عيط وتعب، أما محمود كهربا وعياطه ده أنا عارفة كويس هو عنده فيلم نهاية كل ماتش، هو الاهلي عنده ايه غير عد البطولات وأحنا عندها اية غير الحسد، كفاية يا أخي معندكش أخوات بنات، أنا مركب دعامة وقلبي لا يستحمل كله ده".

نجح الأهلي، في حصد بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، الدقيقة 65، شهدت هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تسديدة رائعة على يسار محمد بسام، وفي الدقيقة (90+1) نجح ناصر منسي، في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة.

المباراة شهدت إلغاء هدف لصالح خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة، بداعي التسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي، لغرفة الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، وأكد "الفار" قرار حكم الراية.