برلمانية: سنطالب بمد فترة تلقي طلبات عدادات الكهرباء الكودية

قالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن غدا الاثنين من المفترض أن يكون اليوم الأخير لتلقي طلبات عددات الكهرباء الكودية، وهذا هو المعلن عنه حتى الآن، ولكن من الممكن أن تمتد الفترة المسموح بها، مؤكدة أن مجلس النواب سيطالب بذلك.

وأضافت "درويش" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقديم طلبات عددات الكهرباء يحتاج إلى رسوم كما يعلم الجميع، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها بعض المواطنين في الفترة الأخيرة، قد تكون منعتهم من التقديم على هذه العدادات، لافتة إلى أن لهذا الأمر يفكر مجلس النواب أن يطالب الحكومة بمد تلك الفترة المسموح بها لأكثر من الغد أو تحديد فترة جديدة يتم فيها استقبال الطلبات من جديد.

وتابعت، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس: "بشكل شخصي كنت قد أرسلت طلبا بمد فترة السماح إلى الوزير من أسبوعا كاملا، لمدة شهر أو شهرين على أقل تقدير أو حتى لنهاية العام الجاري، حتى يتاح للجميع فرص التقديم على هذه العددات".

ومن المقرر أن تنتهى غدا الاثنين، فترة السماح بتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، والتى كانت قد حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من قبل.

فيما بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، في عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة، وذلك بعد تقديم طلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ، والتي خصصتها الوزارة لذلك.