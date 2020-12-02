آخر أخبار مصر.. مد مهلة التصالح وتركيب العدادات الكودية حتى نهاية 2020

تظل الأخبار الخدمية، على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

مد التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد صباح اليوم، مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، بعد أن كان مقرر انتهائها يوم 30 نوفمبر المُنصرم، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.

مد مهلة تركيب العدادات الكودية حتى نهاية 2020

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضًا مدّ مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، حتى نهاية عام 2020، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم بالطلبات.

فواتير الكهرباء دون رسوم نظافة في يوليو المقبل

أصدرت شركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية قرارًا بأن تكون آخر فاتورة كهرباء مُحمّلة برسوم النظافة في شهر يونيو 2021، إذ جاء ذلك تنفيذا للمادة 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصداره ونشرته الجريدة الرسمية في 15 من شهر أكتوبر الماضي.

لا يوجد مفاجآت في الطقس خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

الحكومة ترفع الحد الأقصى لدخل المتقدمين لـ"الإسكان الاجتماعي"

أعلنت الحكومة المصرية في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل "سكن لكل المصريين".

قطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية 7 ساعات

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أماكن قطع المياه لمدة 7 ساعات اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020 حتى الساعة 6 من صباح غد الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، وهي: (حي شرق المنصور – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة "وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي )، وذلك بسبب أعمال صيانة طارئة علي خط المياه العكرة الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.