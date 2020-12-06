افتتاح "كنوز الخردة" للفنان عمار شيحة بجاليري سماح اليوم

يحتفي الفنان التشكيلي عمار شيحه بافتتاح معرضه "كنوز الخردة" وذلك اليوم الأحد 6 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، ويفتتح المعرض الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

وعن عشقه للتشكيل بالخردة، يقول الفنان عمار شيحة، في تصريحات صحفية: "بدأت التعامل مع الأصباغ والألوان منذ طفولتي مثل بعض أفراد عائلتي بقرية الحرانية تحت توجيه وتعليم أخي وصديقي الفنان الراحل عبدالناصر شيحة فنان الباتيك ونشأت علاقة مبكرة بيني وبين الفنون البصرية بكل أطيافها".

وتابع: "صداقتي مع الخردة صداقة عُمر توثقت منذ تعرفت على الفنان العظيم الراحل صلاح عبدالكريم، وبدأت محاولاتي الأولى في سن التاسعة عشر بإعادة استخدام المهملات المعدنية، فأنا لا استطيع مقاومة تكويناتها العفوية الموحية أينما كانت، أبحث عنها بشغف ليعيد ذهني ترتيبها في صورة جديدة، معكم احتفل بالحياة الجديدة لهذه المفردات العزيزة التي أثرت حياتنا بوظيفتها النفعية لتعود فتسعدنا في ثوبها الجديد".

يشارك عمار شيحة بـ21 عملا نحتيا استخدم في تنفيذها خامة خردة النحاس والأستانلس والألمونيوم، واستوحى فكرة منحوتات "كنوز الخردة" من أصحاب المهن والباعة الجائلين والحياة اليومية التى يعيشها بعض المصريين مثل "بائع العرق سوس والصيادين والفلاحين"، كما يتضمن المعرض بعض الأعمال المستوحاة من الريف المصري مثل الحيوانات والطيور والحشرات.

الفنان عمار شيحة مواليد قرية الحرانية 1972، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، عضو نقابة التشكيليين والجمعية الأهلية للفنون، ساهم في الحركة التشكيلية من 1994 وأقام العديد من المعارض في مصر والخارج وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد والمتاحف والمؤسسات والسفارات في مصر والخارج، ويستمر المعرض حتى يوم 21 ديسمبر الجاري بجاليري سماح (13 شارع البرازيل – الزمالك).