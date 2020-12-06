بدء الغلق الجزئي لبعض المحاور بالرماية والأهرام لأعمال المترو اليوم

بدأت محافظة الجيزة، صباح اليوم، إجراء غلق جزئي لمدة 5 سنوات لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال محطات "ميدان الرماية - الأهرام" للبدء في الأعمال الإنشائية لمحطات المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وخلال فترة الإغلاق للمحاور المرورية، سيتم توفير محاور بديلة كالآتي:

طريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي

سيتم غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفلة، بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240 مترًا، وترك 2 حارة مرورية.

التحويلات المرورية

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة كالآتي:

- يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام، ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

توسعة طريق النصر

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح 5 حارات مرورية. الاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر.

وفيما يخص محطة الأهرام، أوضح محافظ الجيزة أنه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية، بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وسيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

ومن المقرر تجهيز التحويلة المرورية لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية، حيث تسير تجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية، ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال .

نشر وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال

وستقوم الشركات المنفذة بنشر كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين.