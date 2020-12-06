الذهب يستقر وعيار 21 بـ810 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، استقرارا سعريا ليباع عيار 24 بـ926 جنيهًا، وعيار 21 بـ810 جنيهات، وعيار 18 بـ694 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و486 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، صعود المعدن الأصفر إلى ارتفاع سعره عالميًا.

وأكد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع بأن الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.