للمرة الأولى.. حصر مزارع الموالح والفراولة بنظام "GPS"

وقعّت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة محاصيل مصر للخدمات الرقميه لرفع الإحداثيات الخاصة بالمزارع التصديرية بنظام الـ"GPS".

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنَّه وفقاً لهذا البروتوكول سترفع الشركة الإحداثيات للمزارع التصديرية للموالح التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلاند والبرازيل إضافة لكل المزارع التصديرية الخاصة بمحصول الفراولة وذلك ضمن منظومة التكويد الجديدة التي يبدأ الحجر الزراعي في تنفيذها تدريجيًا.

وأضاف أن استخدام تكنولوجيا الـ"GPS" في رفع إحداثيات المزارع المكودة من شأنه ضبط العملية التصديرية من خلال الرفع الدقيق لمساحات المزارع وتحديد كمية المحصول الصالح للتصدير بدقة كبيرة مما يمنع التلاعب في الكميات التي يتمّ تصديرها أو تصدير محاصيل من مزارع غير مكودة، كما أنَّه يمنع تكويد المزرعة أكثر من مرة، ويمنع التداخل في المساحات بين المزارع المكودة وغير المكودة.

وارتفعت الصادرات الزراعية منذ يناير الماضي لتبلغ حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: "الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و420 ألفًا و204 أطنان، إضافة إلى تصدير 678 ألفًا و577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تمّ تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفًا و847 طنًا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألفًا و969 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 ألفًا و272 طنًا.