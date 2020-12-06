غرفة عمليات بإعلام القليوبية لمتابعة "إعادة النواب" في قليوب

أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، بالهيئة العامة للاستعلامات، بدء عمل غرفة العمليات بمركز إعلام بنها وشبرا الخيمة غدا الإثنين، لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 بالدائرة الرابعة والتي تضم مركزي قليوب والقناطر الخيرية وقسم قليوب.

وأشار عرفة إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بالدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب، يبلغ 606 آلف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء الدائرة موزعة على مركزي قليوب والقناطر الخيرية وقسم قليوب.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم الاحد، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي فى انتخابات الاعادة على مدار الساعة ورصد كافة الاحداث والمؤشرات خلال العملية الديمقراطية التى تجرى تحت اشراف قضائى كامل.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بنهو كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 آلف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية.

وأكد الهجان على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار ممثلهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.