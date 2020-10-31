إعلام القليوبية يستعد لانتخابات "النواب" بـ7 توصيات

كشف الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، عن مجموعة من التوصيات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية للجهات التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بالمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

وتضمنت التوصيات 7 أمور، هي المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسٍ متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدي الإعاقة، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع وتكثيف حملات النظافة، وتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابي وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسي، فضلًا عن تغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ، وإصلاح أي أعطال خاصة بمياه الشرب لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية، علاوة على تنمية وعي المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب باعتبارها واجب وطني.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كافة مرشحي مجلس النواب، مشددًا على ضرورة توفير كافة الاستعدادات اللازمة لخروج العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأصدر المحافظ توجيهاته بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا، يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحيًا.

ووجه السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء، والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلًا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.