ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 1285 حكما في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، عقب تنفيذ حملة أمنية مكبرة بالتنسيق وفرع الأمن العام لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من الأحكام، وتم ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 1285 حكما متنوعا.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من الولاء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائية، مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتنفيذ الاحكام الصادرة.

وتمكنت الحملة من ضبط 29 شخصا بحوزتهم 19 بندقية آلية، و136 طلقة من ذات العيار، وبندقية إسرائيلي، و8 فرد روسي محلي الصنع و7 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش، و2 طلقة من ذات العيار، كما تم ضبط 10 قطع سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1285 حكما قضائيا.

حررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

في مجال المخالفات المرورية وجه مدير أمن سوهاج، تكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، وتم تحرير 420 مخالفة مرورية.

كما تم سحب عينات عشوائية لسائقين بلغ عددها 50 عينة، واسفرت التحاليل عن إيجابية 3 عينات لتعاطي الحشيش والترامادول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وإحالتهم للنيابة العامة، عقب تحرير المحاضر اللازمة.