واصف: الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بسبب "لقاح كورونا"

انخفضت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام الماضية بعد ارتفاع هو الأول من نوعه، وجاء انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع الإعلان عن لقاح فيروس كورونا، ما أدى إلى اطمئنان المستثمرين بشكل كبير بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن فترة كورونا شهدت ارتفاع أسعار الذهب، لكن بعد الإعلان عن اللقاح من قبل بعض الشركات العالمية انخفض السعر، بشكل كبير لكن حاليا هناك تذبذبا في الأسعار بسبب عدم الوصول إلى لقاح حقيقي لفيروس كورونا، بعد أن أعلنت شركة فايزر أن لقاحها مدته 3 شهور فقط.

وتوقع واصف فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جنونيا خلال الفترة المقبلة ما لم يتم الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تستقر إلى الآن على خطة واضحة لدعم الميزانية لديها ما يؤثر ذلك أيضا على الاقتصاديات العالمية واللجوء إلى شراء الذهب.

وأشار وصف إلى أن صناديق الاستثمار العالمية ستتجه إلى شراء الذهب والاستثمار فيه كونه هو الاستثمار الآمن حاليا، ما يزيد ذلك من أسعاره عالميا، وأما محليا، فإن الفترة الحالية هي أفضل فترة لشراء الذهب خصوصا في ظل الانخفاض فى الأسعار، مؤكدا أن الذهب هو الاستثمار الآمن والأفضل للمواطنين في ظل انخفاض أسعار الفائدة في البنوك حاليا.

وخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ويعد هذا الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.

يأتي هذا الخفض المستمر بعد قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، ويعني قرار تخفيض أسعار الفائدة، توفير الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، كما يعني تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.