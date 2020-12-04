استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 بــ913 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 4 ديسمبر، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح اليوم، فسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة 799 جنيها، وهي نفس الأسعار التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرار خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 911 و913 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و392 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية، من تغيير في الاقتصاد العالمي.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وكانت وصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الموافق 9 نوفمبر الماضي، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.