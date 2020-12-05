أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020 في مصر: عيار 21 يسجل 799 جنيها

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم السبت، الموافق 5 ديسمبر، في محلات الصاغة، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت أول أمس ارتفاعًا بقيمة تصل إلى 10 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما أحدثته من تراجع في الأقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

تجاوزت أسعار الذهب عالميا مكاسب تقدر بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1840.75 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة صباح أمس الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وسجلت الأسهم العالمية مكاسب ضخمة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلنت عدد من الشركات عن فعالية لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إعلان بريطانيا استلامها أول دفعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية خلال الأيام القليلة الماضية إلى 0.5%، ووصلت إلى 1785.10 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار للأوقية؛ إذ سجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في 4 سنوات، مساء الاثنين الماضي، وهبط إلى 1764.29 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.