مصرع طفل وإصابة آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به بدائرة مركز دار السلام جنوب سرق سوهاج، كما أصيب آخر يعمل في مجال النجارة بنزيف في المخ إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل تحت الإنشاء، كما أصيبت طفلة بحروق بنسبة 40% نتيجة انسكاب إناء به ماء ساخن.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الله.ع.ا" 4 سنوات، ويقيم بناحية دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث سيارة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال عمه "عزت.ا.ر" 55 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه أمام المنزل إصطدمت به سيارة نقل قيادة "أحمد.ح.ا" 36 عاما سائق ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاته وأتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية، بسؤال قائد السيارة قرر بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول "مصطفي.ا.ح"، 15 عاما، يعمل نجار مسلح ويقيم دائرة المركز مصاباً بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم اثر سقوط من علو وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال والده "أحمد.ح.ع"، 39 عاما، عامل قررا بأنه أثناء قيام نجله بعمله بالطابق الثاني بمنزل "تحت الإنشاء" بناحية الساحل قبلي دائرة المركز اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة العسيرات من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفلة "حنين.خ.ا"، 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز مصابه بحروق سلقيه متفرقة بالجسم بنسبة 40 %.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدتها "هبه.ن.ا"، 36 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية وبسؤال قررت بأنها أثناء لهو ابنتها بالمنزل سقط عليها إناء بـه ماء ساخن مما نتج عنه إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.