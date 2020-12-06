مصر للطيران: زيادة عدد الرحلات إلى نيويورك لـ5 أسبوعياً

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة سترفع عدد رحلاتها إلى ولاية نيويورك الأمريكية بداية من الأسبوع المقبل لتصبح 5 رحلات إسبوعية بدلا من 4، لافتا إلى أن مصر للطيران ستبدأ في تسيير رحلات إلى نقاط جديدة داخل المملكة العربية السعودية قريبا.

وأضاف زكريا، لـ"الوطن"، أن أزمة كورونا تسببت في تراجع إيرادات الشركة حاليا بنحو 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الشركة تواجه التراجع في الإيرادات بخطة محكمة لتعظيمها وترشيد النفقات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه رغم تراجع التشغيل فإن مصر للطيران وقعت مذكرة تفاهم مع دولة غانا وجاري التفاوض حاليا مع الحكومة الغانية لتأسيس شركة طيران مشتركة للوصول لنقاط ومحطات أكثر داخل إفريقيا.

ونوه "رشدي" إلى أن الدولة دعمت الشركة خلال أزمة كورونا الحالية والتي أثرت بالسلب على حركة السفر والطيران في جميع أنحاء العالم، وذلك بمنحها قرضا من وزارة المالية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهة عجز السيولة وسداد رواتب العاملين، كما وافقت على دعم مصرللطيران بقرض بقيمة 3 مليارات جنيه لسداد إيجار وأقساط الطائرات التي تم شراؤها مؤخرا.

وأوضح أن جائحة كورونا التي ضربت العالم كله تسببت في تأجيل مخطط الشركة لتشغيل بعض الخطوط الجديدة مثل خط دبلن بأيرلندا، فضلا عن بعض الخطوط التي تم دراستها في الولايات المتحدة وإفريقيا وكذلك بالشرق الأقصى وألمانيا.

وأكد "رشدي" أن شركة مصر للطيران جاهزة لنقل المصل الخاص بكورونا فور بدء شحنه وتلقيها طلبات لنقله، لافتا إلى أن الشركة القابضة أمدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى بطائرتين كانتا خارج التشغيل جار تجهيزهم وإعادة صلاحيتهما حاليا وهما من طراز بوينج 777-200 لتنضم إلى أسطول الشحن الجوي الذي به 3 طائرات من طراز إيرباص 330-300 لتكون الـ5 طائرات جاهزة لنقل اللقاح عقب بدء شحنه.