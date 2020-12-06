علماء: عدد ضحايا كورونا بالولايات المتحدة سيصل 500 ألف في أبريل

يعتقد علماء أمريكيون، أن عدد ضحايا وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد يتضاعف في الولايات المتحدة، على الرغم من التطعيم الجماعي للسكان، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء في توقعات لمجموعة من المتخصصين، من معهد نظم القياس والتحليل بجامعة واشنطن، نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية التلفزيونية أمس السبت، أن عدد ضحايا كورونا المستجد في البلاد، حتى لو جرت الموافقة على اللقاح وتوزيعه على نطاق واسع، قد يرتفع إلى 539 ألف شخص بحلول بداية أبريل 2021.

ويعتقد الخبراء، أن معدل الوفيات بسبب "كوفيد 19" سيبلغ ذروته في يناير من العام المقبل، وبشكل متوسط سيموت أكثر من 3 آلاف شخص يوميا بسبب عواقب الوباء في الولايات المتحدة.

وقال مدير المعهد كريستوفر موراي، إنه رغم التطعيم الجماعي في 2021، يجب اليقظة وعدم التخلي عن التدابير الوقائية حتى أبريل على الأقل، أي عندما سيظهر مفعول التطعيم.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن حساباتها الخاصة، أن المتوسط اليومي لضحايا "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، بلغ 2125 شخصا خلال الأسبوع الماضي. وجرى في الأيام السبعة الماضية تسجيل أكثر من 182 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، في الولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة، عقب تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الجامعة الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 281 ألفا و121 حالة، عقب تسجيل 2189 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.