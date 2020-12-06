98% نسبة إنجاز الأعمال في المركز التكنولوجي بالخصوص

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة لتفقد إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

ووصلت نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي إلى 98% بمدينة الخصوص.

جاء ذلك بحضور اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي السيد عودة مدير مديرية الإسكان.

جدير بالذكر أنه تم توريد الأثاث لـ 5 مدن، وهي (كفر شكر – قها – قليوب – القناطر الخيرية – الخانكة)، حيث تم الانتهاء من ( الانشاء - التجهيز الكامل للمبنى - تجميع البيانات الخاصة بعمل المنظومة- التدريب الأساسي للعاملين على المنظومة).

في وقت سابق أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، في مدينة طوخ؛ لمتابعة المشروعات، وإزاله المعوقات بها، ودفع الأعمال، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

وبدأت إيمان ريان الزيارة بتفقد بلاعات صرف الأمطار بشارع أحمد عبدالعزيز بالمدينة، بجوار موقف بلتان، وتلاحظ عدم الانتهاء من الأعمال بسبب بعض الإجراءات، وعلى الفور تم التواصل مع المرور والطرق والمجلس وشركة مياة الشرب للتنسيق بينهم لإنهاء الأعمال وإزالة المعوقات، في إطار الاستعداد لمواجهه موجه سيول الأمطار، كما استمعت لشكاوى أهالي المنطقة.

وتفقدت نائب المحافظ رصف طريق (مزلقان ذكي_ السلخانة)، بعرض 7 مترات، وطول 500 متر بقرية نامول؛ إذ تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة السن، وأيضا طريق (السلخانة _حتى الدائري الحر)، بعرض 7 أمتار، وطول 500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف خلال أسبوعين.

كما تفقدت إيمان ريان أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية نامول مركز طوخ؛ إذ تم البدء في التنفيذ، بعد إزالة المعوقات كافة، التي واجهت المحطة خلال الفترة الزمنية السابقة، وجارى العمل بالمرحلة الأولى من المحطة بطاقه إنتاجية (10.000_ 20.000 م٣/يوم)، بنظام المعالجة (SBR)، وستقوم المحطة بخدمة 4 قرى، هي: (سنهرة _ خلوة سنهرة _ نامول)؛ إذ صبت الخرسانه العادية لقواعد السور.