كفر الشيخ تستعد لإعادة انتخابات "النواب"

استعدت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بتجهيز وتعقيم وتطهير الـ801 لجنة فرعية، ليدلي 2 مليون و350 ألف ناخب بأصواتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، جاهزية المحافظة لإجراء الإعادة بتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وراحة الناخبين، مشيراً إلى أنه يتابع تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020م، معلنا رفع حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و350ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي، مؤكدة تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، وتعقيم وتطهير اللجان ،وتوفير استراحات للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن، ومولدات كهربائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف المحافظ، أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية ال801 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأضاف نور الدين، أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشدداً على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

وأكد إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية و ساتر رملي.