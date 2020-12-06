شمال سيناء تنهي استعداداتها لـ"إعادة النواب"

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انتهاء استعدادات المحافظة والجهات التنفيذية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المحافظ، أنه تم تحديد وإعداد اللجان الانتخابية بكافة التجهيزات المطلوبة، وتأمين وصول التيار الكهربي لمقار اللجان الانتخابية بتوفير مولدات كهربائية بديلة لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربي وتوفير الإضاءة الكافية داخل وفي محيط اللجان وتوفير المياه وأعلن المحافظ عن توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية.

وسيتم توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، بجانب انشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتنبيه بارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية ومستشفيات المحافظة والإسعاف.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، تطهير وتعقيم المدارس التي بها لجان انتخابية بجانب تزويدها ببوابات تعقيم أثناء دخول المقار الانتخابية.

أشار الغندور إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة عملية سير الانتخابات وتلقي الإخطارات، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة الأوضاع وتلقى أي شكوى والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وقال إن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين، بواقع مرشحين في كلا دائرة ، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.