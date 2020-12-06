إجازة استثنائية في مدارس شمال سيناء بسبب جولة الإعادة

قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء منح مختلف مدارس المحافظة إجازة استثنائية لمدة ثلاثة أيام، بسبب جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكد المحافظ منح المدارس إجازة يومين بسبب جولة الإعادة، فيما تم منح المدارس يوما ثالثا لتطهيرها وتعقيمها قبل انتظام الطلاب بها عقب العملية الانتخابية.

وأشار إلى انتهاء المحافظة من استعدادات جولة الإعادة وتطهير اللجان وتعقيمها وتزويدها بكافة التجهيزات المطلوبة، لافتا إلى أن شمال سيناء لجنة تضم عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

أوضح أن المحافظة تضم أيضا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي، يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة.