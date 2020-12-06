رئيس "محلية ميت أبو غالب" يتابع استعدادات جولة الإعادة

تابعت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب في دمياط، برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة، الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمقار الانتخابية وذلك قبل ساعات من بدء انتخابات مجلس النواب 2020.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد ومتابعة التجهيزات النهائية للمقار واللجان الانتخابية، والعمل على إزالة أي معوقات.

وجرى الانتهاء من أعمال إنشاء المظلات أمام المراكز الإنتخابية ووضع لافتات توضح إسم المقر الإنتخابي وأرقام اللجان ومتابعة وتوفير مولدات الكهرباء وصلاحية طفايات الحريق، ومتابعة أعمال تطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية حرصاً على سلامة المواطنين .

وبتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق الترابية المؤدية إلى بعض اللجان بنطاق المقار الإنتخابية بالمدينة، وكذلك صيانة كشافات الإنارة وتوفير إستراحات المواطنين لتأدية عملية الإقتراع بسهولة ويسر.

يأتي ذلك مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أمس، الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها الإثنين والثلاثاء المقبلين، من تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة محددة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، فضلاً عن تجهيز أماكن انتظار بجوار اللجان مزودة بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدى الإعاقة، موجهة أيضا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.