 تجديد الثقة لرؤساء أقسام في "زراعة وبيطري أسيوط"

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة والتي تضمنت تجديد تعيين الدكتورة سوزان عبد المجيد أبو المجد علي الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بالجامعة رئيساً لقسم الاقتصاد الزراعي بالكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما قرر تجديد تعيين الدكتورة إيناس البرنس محمد محمد الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري بالجامعة، رئيساً لقسم الرقابة الصحية على الأغذية بالكلية وذلك لمدة عام.

وكما شملت القرارات ندب الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب بالجامعة، للإشراف العلمي على قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب البيطري وذلك لمدة عام.

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور طارق رئيس جامعة أسيوط عن تشكيله مركزاً جديداً مختصاً بتنظيم المؤتمرات برئاسته يهدف إلى الإشراف على تنظيم المؤتمرات العلمية على مستوى الجامعة بشكل مركزي، وذلك على نحو يضمن خروجها على النحو الأمثل بما يليق بمكانة الجامعة المرموقة وتاريخها العريق.

ويضم تشكيل المركز مدير عام العلاقات العامة والإعلام، مديراً للمركز وعضوية كلاً من مدير إدارة الإعلام بالجامعة ومدير إدارة العلاقات الخارجية.