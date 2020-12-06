قرار من قبل الوفاة.. "القومي للمسرح" يكرم الراحل محمود ياسين

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، في دورته الـ13، والتي ستنطلق 20 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 3 يناير المقبل، برعاية وزارة الثقافة المصرية.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان، قد اتفقت على تكريم الراحل محمود ياسين، قبل وفاته، ولكن القدر منع تحقيق هذه الأمنية فانتقل التكريم لاسمه بعد الرحيل.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان: "بالإضافة لتكريم اسمه في حفل الافتتاح، خصصنا يوما ضمن فعاليات المهرجان لتأبينه في المسرح القومي، وهو يوم 26 ديسمبر، من إعداد نجله عمرو محمود ياسين، وإخراج ناصر عبدالمنعم، وبإشراف من مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي؛ لأن محمود ياسين قيمة وقامة كبيرة في الفن العربي وفي المسرح المصري، فهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون وكان مديرا للمسرح القومي في الفترة من 11 فبراير 1988، حتى 20 أبريل 1990، وأنتج الكثير من الأعمال الناجحة منها مسرحية "أهلا يا بكوات" رائعة الكاتب الراحل لينين الرملي، والمخرج الكبير عصام السيد، وبطولة النجمين حسين فهمي وعزت العلايلي، والتي استمر عرضها لأكثر من 15 عاماً".

وأضاف إسماعيل، أن النجم الكبير محمود ياسين، يمتلك مسيرة فنية كبيرة ومتنوعة وبرع في تجسيد شخصيات مسرحية كثيرة في أعمال رائعة قدمت على مسارح مصر، تجاوزت الـ20 عملا، ومن أشهرها: "وطني عكا" و"عودة الغائب" و"واقدساه" و"سليمان الحلبي" و"الخديوي" و"الزير سالم" و"ليلة مصرع جيفارا" و"ليلي المجنون".

جدير بالذكر أن محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، وبدأ شغفه بالمسرح عندما كان في المرحلة الإعدادية من خلال تجربة (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف يوما على خشبة المسرح القومي، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964. وبعدها حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى مسارح الدولة عشرات الأعمال المميزة.