سلبية مسحة كورونا لملكات جمال العالم قبل مغادرتهن الغردقة

أجرت لجنة مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات مسحة كورونا لملكات جمال العالم المشاركات في مسابقة ميس إيكو التي تستضيفها مدينة الغردقة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بمعامل مدينة الغردقة تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف لفعاليات ملكة جمال العالم، أن نتيجة المسحة للمتسابقات الممثلات لأكثر من 25 دولة حول العالم جاءت سلبية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة والمستضيفة للفعاليات كانت حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

و فازت ملكة جمال الفلبين بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020‪ في حفل ختام مسابقة "ميس ايكو والتي استضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بحضور عدد من سفراء الدول ومندوبي شركات السياحة وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة.

وتضمنت الفعاليات استعراضات فنية وعروض أزياء للمتسابقات، ثم إعلان الفائزة باللقب وتسلمها التاج من ملكة 2019 بياتريش موتا البرتغالية.

وكشف كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم، أن نجاح المسابقة يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية فضلا عن توقيت تنظيمه الذي يمثل تحديا كبيرا لفيروس كورونا.

وأشار إلى حرصه على أن لا تصاب أي متسابقة من المشاركين بكورونا َورجوعهم إلى دولهم بعد إجراء تحاليل سلبية حيث أن ذلك يعتبر أهم دعاية للترويج وتنشيط السياحة والقاء الضوء على أن مصر آمنه وجوها صحي ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.

وكانت روجت المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، للسياحة في مدينة الغردقة منذ انطلاق فاعليات المسابقة في 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم عدة رحلات ترفيهية بالمناطق السياحية الشهيرة بالغردقة للمشاركات ضمن عملية الترويج لمدينة الغردقة سياحيا من خلاله.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشديد بالأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة داخل للمنتجع، والتقطوا صورا لهم خلال زيارتهم لمنطقة سهل حشيش.