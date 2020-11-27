"نبذ التعصب".. ملكات جمال العالم توجه رسالة لقطبي الكرة المصرية

حرصت ملكات الجمال العالم، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، التي تستضيفها مدينة الغردقة، في الفترة من 25 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة، على التقاط صورة تحمل علم مصر، وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية، تحت شعار نبذ التعصب، وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.

وجاءت رسالة ملكات الجمال علي هامش مشاركتهم في مسابقة ملكات جمال السیاحة والبیٸة، تحت رعایة مجموعة بیك الباتروس، المستضيفة للحفل.

يذكر أن استاد القاهرة الدولي، يستضيف فى التاسعة مساء اليوم، مباراة بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وانطلقت مسابقة "فيس فيتنس"، صباح اليوم، على هامش فعاليات المسابقة، وشملت مسابقة "ميس إيجيبت" عدة مسابقات رياضية وبدنية، وحددت لجنة التحكيم درجات يختار على أساسها ملكات جمال "ميس فيتنس".

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، ومسابقة "اللياقة البدنية بين الفتيات، والمواهب"، وتعرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في حفل الختام، المقرر له 5 ديسمبر المقبل.

وأشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة "ميس ايكو" بالاستقبال الحافل منذ وصولهن فندق الإقامة، الأربعاء الماضي، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع، معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة في الغردقة.

وتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو "كنزي الزيني"، التي تبلغ من العمر 18 عاما، وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، برئاسة دكتورة آمال رزق.