اليوم.. صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه لمليون و700 ألف مواطن

تبدأ منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، صرف معاشات الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ، والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه تم إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، يتقاضون معاشاتهم بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

تواجد مندوبي البنوك داخل منافذ صرف الهيئة لتوفير كروت ميزة

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارا من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، حيث يقدم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​، بشرط الذهاب إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش، وتقديم المستندات التالية :

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتم موافاة الهيئة بصورة كارت ميزة.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يتم موافاة الهيئة بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.