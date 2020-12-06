بعد إطلاقها أمس.. تعرف مناهج الثانوية عبر منصة حصص مصر

من منطلق دعم الطالب ومساعدته على التحصيل أطلقت أمس وزارة التربية والتعليم موقع "حصص مصر" وهي المنصة التعليمية التي تقدم المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

ويتم تقديم "حصص مصر" بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف من خلال دروس تفاعلية وأسئلة وتدريبات مقدمة من بنك المعرفة ومعلمون خبراء يقدمون المنهج الوزاري بطريقة تدعم نظام التقييم الجديد.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي مناهج الصفوف الثلاثة التي تم نشرها على موقع حصص مصر حتى الأن، حيث يتم اضافة الدروس الجديدة بشكل دوري وتابعنا لاستكمال باقي دروس المنهج.

منهج الصف الأول الثانوي

مادة الفلسفة والحياة1:

ويعرض فيها حاليا درس التفكير الإنساني.

مادة الأحياء:

ويعرض فيها حاليا درس الكربوهيدرات.

مادة التاريخ:

ويعرض حاليا عبر حصص مصر درس الحضارة والتاريخ.

منهج الصف الثاني الثانوي

مادة الكيمياء:

ويعرض فيها حاليا درس أسس النظرية الذرية الحديثة ودرس أعداد الكم.

مادة الجغرافيا:

ويعرض فيها حاليا درس جغرافية التنمية ومجالاتها - مفهوم- مبادىء- متطلبات ودرس العلاقة بين الجغرافية والتنمية ودرس التقنيات الحديثة ودورها في تنمية موارد البيئة ودرس دور التقنيات الحديثة في مجال التنمية الإقتصادية.

مادة الفيزياء:

ويعرض فيها حاليا درس الحركة الدورية ودرس الحركة الموجية ودرس الأمواج الميكانيكية (الموجة المستعرضة)، ودرس الأمواج الميكانيكية (الموجة الطولية) ودرس قانون انتشار الأمواج.

مادة اللغة الإنجليزية:

ويعرض فيها عدد من الدروس ومنها درسي Definitions & Keywords وHow to perform first aid.

منهج الصف الثالث الثانوي

مادة الأحياء:

ويعرض فيها حاليا درس بعنوان الدعامة فى النبات.

مادة اللغة العربية - النحو:

ويعرض فيها درس إسناد الماضى والمضارع والأمر إلى واو الجماعة ودرس ألف الوصل وهمزة القطع، ودرس "ألَّا- إلَّا"، ودرس من قواعد رسم الهمزة، ودرس "التاء المربوطة- التاء المفتوحة- الهاء المربوطة"، ودرس الفرق بين كلمتي "عَمْرو- عُمَر"، ودرس الواو آخر الكلمة، وأخيرا تطبيقات وتدريبات.

مادة الرياضيات التطبيقية:

ويعرض فيها حاليا درس بعنوان اتزان جسم على مستوى أفقى خشن.

مادة اللغة العربية - النصوص:

ويعرض فيها عدد من الدروس منها درس بعنوان الاتجاه الوجداني - مدرسة مطران ودرس موقف شعراء الاتجاه الوجدانيِّ من الشعر القديم ودرس سمات الشعر عند مطران ودرس مآخذ "مطران" على من سبقه من الشعراء ودرس نصوص متحررة مدرسة الاتجاه الوجداني، ودرس مدرسة الديوان "سمات-خصائص"، واخيرا درس نصوص متحررة "مدرسة الديوان".

يذكر أن المنصة متاحة مجانا لفترة محدودة حيث من المخطط أن تكون أحد الخدمات المميزة التي تقدمها الوزارة والتي تتيح للطالب معرفة المعلم الذي يقدم له المادة الدراسية من خلال وضع اسمه وصورته الشخصية بجوار الدرس المقدم عبر المنصة.