ضبط طن أسماك مجهولة المصدر في الشرقية

شنت إدارة تموين الحسينية بالشرقية حملات تموينية للتصدي للمتلاعبين بالسلع المعروضة للبيع أمام المواطنين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملات عن رصد أحد الأشخاص يقوم بإنشاء مدشة لتركيب أعلاف أسماك وجلب سلع مجهولة المصدر واستخدامها في عينه التركيب فتم ضبط طن و450 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر ومخلفات بعض المواد الغذائية، تستخدم في التصنيع وتم تحرير محضر رقم2988 ضد ع.ب.أ.ر بناحيه ج.ع، مركز الحسينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي وقت سابق شن قطاع تموين شرق بمحافظة الشرقية، برئاسة إبراهيم دسوقي رئيس القطاع، حمله على الأنشطة التجارية بنطاق مركز الإبراهيمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 233 عبوة شيكولاته زبدة الكاكاو للأطفال منتهية الصلاحية، و19 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية، و65 باكو بسكويت منتهي الصلاحية، داخل محل غيرمرخص بكفور نجم. وتم تحرير محضر برقم 1430جنح الإبراهيمية ضد (خ.ا.ا.م) وتم التحفظ على المضبوطات.

وعلى جانب آخر شنت مديرية الصحة بالشرقية حملة أسفرت عن ضبط وتحريز 3815 (قرص/ عبوة / وحدة / زجاجة)، حيث شملت المضبوطات المخالفة أدوية جدول أول مواد مخدرة، وأدوية جدول أول وثان مواد مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، ومستلزمات صادر بحقها منشورات من الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وأدوية بدون فواتير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات رقم 19132 جنحة لسنه 2020 بمركز شرطة ديرب نجم وتشميع الصيدلية.