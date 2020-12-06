سول: إلغاء مراسم قرع الجرس في ليلة رأس السنة بسبب كورونا

قررت حكومة مدينة سول، اليوم، إلغاء مراسم قرع الجرس التقليدية في منتصف ليلة رأس السنة، وسط الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مسؤول من حكومة العاصمة: "نظرًا إلى الانتشار السريع لكوفيد-19، يتعين علينا إلغاء مراسم قرع الجرس في نهاية العام"، مضيفا أن حكومة المدينة أيضًا تضع إجراءات التعامل مع آلاف الأشخاص الذين قد يتجمعون في وسط المدينة عشية رأس السنة الجديدة؛ لتوديع العام القديم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتكافح كوريا الجنوبية، لإبطاء الوتيرة المتسارعة لتفشي عدوى "كوفيد-19" في سول والمناطق المحيطة بها، التي تشمل إنتشون وإقليم "كيونج كي"، ومع تسجيل 295 حالة إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة وحدها، الخميس الماضي، قررت حكومة مدينة سول، فرض حظر تجوال ليلي بعد الساعة 9 مساءً؛ بدءًا من أمس السبت.

وتعد هذه المرة هي الأولى منذ 67 عامًا التي يجري فيها إلغاء الاحتفال السنوي بنهاية العام، منذ إقامته في وسط سول لأول مرة في عام 1953.