"الصحة" و"التعليم" تنهيان استعداداتهما لانتخابات النواب بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على استعدادات مديريتي الصحة والتربية والتعليم لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها غدا الإثنين وعلي مدار يومين.

وجه المحافظ كافة الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى والتعاون التام فيما بينهم والتنسيق بين غرفة العمليات الفرعية بكل جهة مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالديوان العام ، لرصد أي قصور في الخدمات أو أحداث طارئة خلال يومي الانتخابات لسرعة توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.

وبناء على توجيهات المحافظ، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارتي (مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددهم 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و 472 ألف ناخب وناخبه ممن لهم حق التصويت وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية.

كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الانتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة بالإضافة الي التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.

وفي السياق ذاته أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، جاهزية جميع المدارس التي ستشهد إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير كاشف حراري داخل كل لجنة انتخابية بنطاق المحافظة والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من محيط المدارس الي بها لجان انتخابية.