بـ عملات تالفة.. أجنبيان في مهمة احتيالية على ATM القاهرة والإسنكدرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولؤ أحد البنوك بالإسكندرية، اكتشافهم وجود عدد من الأوراق المالية (عملات أجنبية "تالفة وغير صالحة للتداول") داخل أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والمزودة بخاصية استبدال العملة الأجنبية، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، والتي تمّ استبدالها من الماكينة بما يقابلها بالعملة المحلية مما أضر بأموال البنك.

أسفرت جهود فرع الإدارة بغرب الدلتا عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية أجنبية وأقاما ببعض الفنادق بمدينتى القاهرة والإسكندرية، إذ قاما المذكوران بممارسة نشاطاً احتيالياً، والاستيلاء على أموال البنوك من خلال استبدال عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول بما يقابلها بالجنيه المصري من خلال ماكينات الصراف الآلى المزودة بخاصية استبدال العملة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام - شرطة السياحة والآثار) ومديرية أمن الإسكندرية تمّ استهدافهما وضبطهما حال شروعهما في استبدال عملات أجنبية بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي (عملات أجنبية) تالفة وغير صالحة للتداول وكذا ضُبط بحوزتهما على عملات أجنبية ومحلية من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنَّهما تحصلا على العملات الأجنبية المتهالكة والمضبوطة بحوزتهم من أحد الأشخاص بالدولة التى يحملون جنسيتها وقاموا بإدخالها للبلاد، وذلك بقصد استبدالها بما يعادلها من العملات المصرية من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بخاصية استبدال العملة وبيع الصالح منها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة.