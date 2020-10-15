ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين: استولى على 2 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل، لاتهامه بالإشتراك مع آخر، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال "تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأفادت التحريات، بأن المتهمان تمكنا من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، بلغ إجماليها 2 مليون جنيه مصري، و800 ألف دولار أمريكي، تحت ذات الزعم مقابل أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن السداد، وكذا التوقيع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ المالية المتحصلة منهم، التي تم رفضها من قبل البنك لعدم كفاية الرصيد.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.