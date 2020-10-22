ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين بغرض الإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخصين قيام ( صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية) بالنصب والإحيتال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق المبلغ الأول ونجل المبلغ الثانى بأحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة و أن المذكور المُشار إليه قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى الدولة وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ (28 ألف جنيه ) من الشاكيان زاعماً مقدرته عنلى تعينهما بوظائف بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور ، ومواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.