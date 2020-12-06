ضبط سيارة بداخلها 120 كيلو بانجو بالشرقية: اللي راكبينها سابوها وهربوا

كشفت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية خلال تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، هروب مستقلي إحدى السيارات حال سيرها بدائرة المركز فور مشاهدتهم القوات تاركين السيارة.

وبتفقد السيارة عثر بداخلها على (40 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 120 كيلوجراما).

وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية).

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.