ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية و2 كيلو بانجو بأسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا، اليوم، بشأن جهود ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز المحافظة، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، وتنفيذ 632 حكما قضائيا بينها 113 حكما بالحبس الجزئي، و24 حكما بالحبس المستأنف، و347 أحكام غرامات، و145 أحكام المخالفات.

وتابع البيان: "في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية بينها 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 405 مخالفات مرورية متنوعة، في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وجرى فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي المخدرات، وضبط 8 دراجات نارية، و 3 توك توك، وسيارة، و2 تروسيكل بدون تراخيص، إلى جانب التصالح الفوري في 50 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 55 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 55 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.