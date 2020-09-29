ضبط 1.5 كيلو بانجو وسلاح ناري مع عاطل في أسوان

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، إتجار (عاطل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أقرّ بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.