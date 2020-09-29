رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 1.5 كيلو بانجو وسلاح ناري مع عاطل في أسوان

كتب:

الوطن
11:51 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، إتجار (عاطل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أقرّ بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

اقرأ المزيد:

آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020

4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"