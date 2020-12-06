التمثيل التجاري: فرص تصديرية متاحة للصناعات الكيماوية بـ2 مليار دولار

رصدت دراسة أعدها جهاز التمثيل التجاري، وجود فرص لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية في عدد من أسواق الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية في الخارج، والبالغ عددها 37 دولة، وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة بنحو 2.016 مليار دولار، خلافا لفرص تصديرية أخرى لبنود يجري استيرادها من الأسواق المستهدفة من الخارج، ولا يجري تصديرها من مصر.

ووفقا للدراسة التي تلقاها خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن هناك 9 أسواق مستهدفة في أفريقيا، وهي كينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وإثيوبيا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وجيبوتي وغانا، وقدرت حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول بنحو 287 مليون دولار، خلافا للبنود السلعية التي تستوردها هذه الدول ولا يجري التصدير من مصر لها.

وبالنسبة لأسواق الدول العربية المستهدفة، قال أبو المكارم، إنها ضمت المغرب وتونس والجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والأردن ولبنان والسودان، وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول نحو 333 مليون دولار.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي المستهدفة فقد ضمت القائمة كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وبولندا، وقدر حجم الفرص التصديرية الفعلية المتاحة نحو 366.5 مليون دولار، وجاءت تركيا وروسيا ضمن أسواق دول شرق أوروبا المستهدفة بحجم فرص تصديرية متاحة يقدر بنحو 433.2 مليون دولار.

ومن دول الأمريكتين، استهدفت دراسة التمثيل التجاري، أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا، وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذه الدول نحو257.7 مليون دولار، كما رصدت الدراسة حجم فرص تصديرية إلى أسواق كل من الهند والصين وكوريا واليابان وماليزيا وإندونيسيا، تقدر بنحو 338.9 مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين التمثيل التجاري، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، وذلك لزيادة نفاذ المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.