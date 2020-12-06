البيئة: منظومة قش الأرز مثال على قدرتنا بتحويل المشكلة لفرصة ودخل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف البيئة خاص بالحياة على كوكب الأرض وليس فقط للمواطن المصري، مشيرة إلي أننا حاليا في مرحلة نمو اقتصادي سريع، وإذا لم نأخذ البيئة في الاعتبار سيكون هذا النمو قصير وستنبدأ نجني هذه الثمار على المدى القصير ولكن على المدى البعيد سيكون هناك إهدار للموارد الطبيعية وهذا هو سر الملف البيئي ليس في مصر فقط ولكن في دول العالم كلها.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الملف لا يختص بالتلوث فقط ولكن الملف له علاقة كبيرة بكيفية حل مشكلات الماضي الخاصة بالتلوث وفي نفس المسار والقوة كيفية تصعيد محور الحفاظ على الموارد الطبيعية، لذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه لوزارة البيئة بالعمل على المسارين بنفس القوة "هنعالج مشكلات الماضي في مشاكل التلوث والسحابة السوداء التي كانت تسبب تلوث الهواء ويكون له مشاكل كثيرة على الصحة للمواطنين الذين لديهم أمراض حساسية ويتأثروا بشكل كبير، وكيفية حل هذا الملف".

وتابعت بأن الجزء الثاني خاص بالحفاظ على الموارد الطبيعية مثل السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ونعمل على هذين الملفين بنفس القوة سواء تلوث الهواء، ومنظومة قش الأرز هي مثال على القدرة على تحويل المشكلة إلي فرصة ودخل وتأثير مباشر في الاقتصاد المصري سواء من خلال المبالغ التي يجنيها الفلاح من الكبس وتدوير قش الأرز، وكذلك ملف المخلفات الصلبة.