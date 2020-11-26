وزيرة البيئة: أتحنا للقطاع الخاص المشاركة في الاستثمار بالمخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف البيئة هو ملف شائك ويتعارض مع ملفات كثيرة بمسارات التنمية، إذ قد يتم تعطيل التنمية للحفاظ على المياه والهواء والتربة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنها عملت على استراتيجية لملف البيئة وقطاع البيئة، ويشمل كل المهتمين بهذا الملف بداية من القطاع الخاص إلى المجتمع المدني والجامعات والوزارات الأخرى المعنية.

وتابعت: "عندما بدأت صياغة هذا الملف هو جعل الكل مشارك وأغير لغة الحوار للبيئة، وكان لديّ محورين نحن في حاجة إلى العمل عليهما، الأول هو الحد من التلوث والتعامل مع مشكلات الماضي مثل ملف المخلفات وملف تلوث الهواء، أما المحور الثاني فهو الموارد الطبيعية، أي أننا لن نلوث البيئة أو نرتكب ممارسات خاطئة ثم يأتي من بعدنا لترميم ما فعلناه، فكان العرض الذي تم وحصل على دعم رئيس الجمهورية هو ملف خاص بتغيير البيئة لتكون في قلب الاقتصاد المصري والاستثمار".

وأوضحت: "بدأنا في منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وكان من أهم الملفات وهو القمامة، والتخلص منها، وإشراك القطاع الخاص، وكيفية دمج القطاع غير الرسمي وإيجاد قانون وعرضنا المنظومة على الرئيس وتم اعتمادها في عام 2019 وجرى تدشين عدد من المدافن بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والعمل على ضمان التخلص الآمن من المخلفات بغطاء قانوني، وتعمل الوزارة من خلال عمل تنظيمي وتخطيطي وليس تنفيذي، فالوزارة لا تعمل على إنشاء مدافن أو مصانع، فنحن ننسق بين الفاعلين الرئيسيين، وعملنا تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة لكي يكون هناك حافزا استثماريا للقطاع الخاص لكي يستثمر في المخالفات وعملنا مع القطاع غير الرسمي لكي يكون جزءً أساسيًا من المنظومة".