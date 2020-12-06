العملات الأوروبية ترتفع والدولار يواصل الاستقرار بمنتصف تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقراره في كل البنوك وشركات الصرافة، للأسبوع الثاني على التوالي، في منتصف التعاملات اليومية.

وجاء 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي "بيريوس"، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باعت بنوك العقاري المصري العربي، الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال منتصف التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربي الدولي، و"hsbc"، والمشرق.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية ارتفاعا منتصف التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو، ارتفاعا بقيمة 3 قروش، مقارنة بأمس، وسجل أعلى سعر للشراء في 3 بنوك هي الأهلي الكويتي "بيريوس"، العقاري المصري الدولي، المصرف العربي الدولي، بـ18.94 جنيه.

وسجل سعر شراء الإسترليني، في منتصف التعاملات اليومية، ارتفاعا بقيمة 5 قروش عند 20.99 جنيه، في بنك الأهلي الكويتي "بيريوس".