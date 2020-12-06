أهالي مدينة إسنا يطالبون بفتح مكتب السجل المدني

اشتكى أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، من تأخر فتح السجل المدني الجديد رغم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة به، مؤكدين أن العشرات من المواطنين يصطفون في طابور يومياً للحصول على خدماتهم، بجانب المعاناة من التزاحم والتكدس الشديد على مكتب السجل المدني القديم.

وموقع السجل المدني الحالي، غير آدمي، وهو ما يعرض حياة العديد منهم للخطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن حالات التحرش التي يتعرض لها الكثير من النساء، على الرغم من انتهاء مكتب السجل المدني الجديد منذ أكثر من 8 أشهر.

وقالت راوية محمد، موظفة من أهالي مركز إسنا، "نعاني من المضايقات أثناء التزاحم على الشبابيك لإنهاء خدماتنا، بالإضافة إلى أن المكان غير آدمي، ونتعرض للكثير من التصرفات غير اللائقة".

وأكد صابر يونس، أنه عند الصباح يصطف العديد من المواطنين للحصول على مركز متقدم في الطوابير، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاجرات، موضحاً أن ما يتردد هو عدم قيام الشركة المنفذة لبناء السجل المدني الجديد بإسنا، بتنفيذ نظام الأمن والحماية من الحرائق بداخله.

ونوه سيد علي، إلي أن المسؤولين يشاهدون يوميا تلك الأزمة المتكررة التي نتعرض لها يومياً بسبب المكتب الغير آدمي ولا حياة لمن تنادي، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها الدولة، متسائلاً عن صورة الازدحام اليومي دون أي مراعاة لانتشار فيروس خطير.