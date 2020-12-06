إلهام شاهين عن قبلة أمينة خليل في "حظر تجول": أول مرة أعملها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن قيامها بتقبيل يد الفنانة أمينة خليل، في مشهد النهاية من فيلم "حظر تجول"، أمر لم تقم به على شاشة السينما طوال حياتها.

وأضافت خلال ندوة الفيلم المشارك بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بحضور أمينة خليل، وأحمد مجدي، والمخرج أمير رمسيس: "أنا مابسوتش إيد حد خالص في السينما، ولا في حياتي، ماعدا ابنة شقيقتي إلهام الصغيرة، حتى أمي التي كان حبي لها يصل للعشق الإلهي مابوستش إيدها".

وتابعت: "في مشهد النهاية بفيلم حظر تجول، أول ما بنتي التي تجسد شخصيتها أمينة خليل، قالت لي ماما، فمسكت إيدها وبوستها، مشاعر الأمومة أثرت فيا جدا".

يذكر أن إلهام شاهين، تُشارك بفيلم "حظر تجول" يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.