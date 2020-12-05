إلهام شاهين عن "حظر تجول": خفت من موضوع زنا المحارم.. ورد الفعل عظيم

علقت الفنانة إلهام شاهين على انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في ظل جائحة فيروس كورونا، قائلة: "مفيش حياة بدون ثقافة وفن، والحياة لازم تستمر، وشكل المهرجان مشرف قدام العالم".

وأضافت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المهرجان جرى تنظيمه بشكل جيد ومطبقا للإجراءات الاحترازية، مشيدة بمجهودات وزارة الصحة في ذلك.

وعن فيلمها "حظر تجول"، والذي يناقش "زنا المحارم" أكدت أن هذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد، وليست جديدة، في مصر والعالم، لافتة إلى أنها ظاهرة مخجلة في الإعلام أو السينما أو الحياة لمناقشتها، ويعتبر هذا الفيلم الأول الذي يتطرق لهذا الموضوع، متوقعة أن يكون له أثر كبير، وسيلفت الأنظار في المجتمع، وستفتح مثل هذه الملفات الهامة.

وأشارت إلى أن أول عرض للفيلم كان أمس، متمنية أن ينال إعجاب المشاهدين، وكان رد الفعل أكثر من رائع وعظيم، وسمعت آراء النقاد والمشاهدين في الندوة بعد عرض الفيلم، معقبة: "أنا كنت خايفة من الفيلم وكنت مش بعلن عن موضوعه ومش عاوزين نحرق الموضوع للمتفرجين".

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، على دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة العرض الأول لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وحضر الحفل أبطال العمل إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، كما حضر كل من ليلى علوي والفنانة اللبنانية كارول سماحة.

وكانت جميع تذاكر المسرح الكبير بدار الأوبرا، نفدت قبل 24 ساعة، من عرضه.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.