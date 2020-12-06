إجراء 10 عمليات جراحية لـ"زراعة القرنية" بمستشفيات جامعة المنيا

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي استأنف عمله بوحدة زراعة "ترقيع" القرنية، وأجرى 10 عملية مجانية خصصت لغير القادرين.

جاء ذلك بعد فترة توقف استيراد القرنيات عالمياً خلال تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بداية لانطلاقة قوية لأهم الخدمات التي يفتقر إليها أهالي صعيد مصر، مؤكداً بذل قصارى الجهد لتوفير هذه الخدمة بصفة مستمرة بعد توفير الدولة لها من هيئة الشراء الموحد في ضوء الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضي.

أكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تسعى لإجراء العمليات بشكل أسبوعي، بدعم من رئيس الجامعة، وتضافر الجهود من الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، وقسم طب وجراحة العيون، وذلك بعد توفير القرنيات المناسبة للحالات بقوائم الانتظار عن طرق التبرع من الدكتور أحمد عامر مسعد، وفي إطار الدور الطبي والمجتمعي للمستشفيات الجامعية.

أعلن الدكتور أحمد الشافعي رئيس طب وجراحة العيون، عن نجاح أول عمليتين جراحتين قاما بهما الدكتور أحمد مصطفي عيد أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس وحدة القرنية، والدكتور أحمد عبد الحميد، مشيراً أن زراعة القرنية هو إزالة جزء أو كل من القرنيات التالفة للمرضى واستبدالها بنسيج سليم، وأن أعادة فتح وحدة القرنية التابعة لمستشفى جامعة المنيا هو بداية قوية للقضاء على قوائم الانتظار ومواجهة أهم المشكلات التي يعاني منها أهالي الصعيد بأكمله.

وكان رئيس جامعة المنيا قد عبر عن خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم، والأطقم الطبية والهيئة التمريضية، والطاقم الفني والإداري بالمستشفيات الجامعية، على أدائهم المتميز والمتفاني، ونجاحهم خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع بنطاق محافظة المنيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً علي ثقته في أداء أكثر تميزاً للعبور بالمرحلة القادمة، وعلي جاهزية المستشفيات الجامعية لخدمة المرضي، وحماية المجتمع من هذا الوباء.