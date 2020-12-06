الأرصاد: طقس الاثنين يشهد تقلبات جوية وظواهر طبيعية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وأضاف الخبراء أن حالة الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 14

الإسكندرية 25 13

وادي النطرون 25 13

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 25 14

بلطيم 25 14

مطروح 22 11

السلوم 22 11

سيوة 24 08

بورسعيد 24 14

دمياط 24 15

الزقازيق 26 13

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 25 13

رفح 24 13

رأس سدر 26 12

نخل 22 05

نويبع 24 16

طابا 24 14

كاترين 15 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 10

المنيا 28 09

أسيوط 28 08

سوهاج 28 10

قنا 29 11

الأقصر 29 11

أسوان 29 11

إدفو 29 10

أبوسمبل 30 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19