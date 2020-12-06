"الأرصاد": رياح داخلية على القاهرة اليوم وطقس بارد ليلا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع، وسيكون الطقس دافئًا تماما أثناء ساعات النهار مع سطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم، وستشهد القاهرة والمناطق الداخلية من البلاد رياحا داخلية هذا اليوم.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن الطقس مازال بارداً طوال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وبعد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع وجود فرق يزيد عن 10 درجات بين الليل والنهار".

وتابعت: "مش عاوزين ننخدع في الدفئ أثناء النهار ونخفف الملابس في فترة الليل، خلينا في الملابس الشتوية أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر".

وأردفت أن "الشبورة المائية ستكون موجودة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الزراعية، لكنها خفيفة لا تؤدي إلى إغلاق الطرق، على أن تكون كثيفة إلى حد ما على بعض الطرق الزراعية".

وكان برنامج صباح الخير يا مصر قد عرض بيانًا بدرجات الحرارة في مصر اليوم الأحد، والذي جاء كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 22 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10

السويس العظمى 22 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 12

طابا العظمى 21 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 6

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الغردقة العظمى 24 والصغرى 13

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 الصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 23 والصغرى 13