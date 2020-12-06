الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا "نستمتع بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار على مدار الأسبوع كله"، مشيرا إلى أن الطقس مستقر ومائل للدفء على شمال البلاد، ودافء على جنوب البلاد خلال فترات النهار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه في فترات الليل يكون الطقس باردا على شمال البلاد، وشديد البرودة على جنوب البلاد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وتابع بأن الظواهر الجوية الموجودة معنا في هذه الفترة هي الشبورة المائية التي نراها في الصباح الباكر على الطرق ولكنها خفيفة وغير مؤثرة على القيادة، محذرا من تخفيف الملابس مع ارتفاعات درجات الحرارة التي سنشهدها خلال هذا الأسبوع وخاصة غدا الاثنين والتي من الممكن أن تصل على القاهرة إلي 25 درجة مئوية، لعدم الإصابة بنزلات البرد.

وأشار إلى أنه متبقي أسبوعين على بداية فصل الشتاء جغرافيا، ولكن هذا ليس له علاقة بسقوط الأمطار لأننا شهدنا أمطار غزيرة في فصل الخريف، لافتا إلى أنه وفقا لتوزيعات الضغط وطبقات الجو العليا سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد أن الاستقرار مستمر حتى الـ6 أيام قادمة، وهناك فرصة لنشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية غدًا الأحد على السلوم، مطروح، والسلوم، موضحا أن هذه المناطق مُعرضة لإثارة للرمال والأتربة التي ستقلل على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق هناك، ويوم الاثنين فرص نشاط الرياح والأتربة ستكون موجودة على مناطق من شمال الصعيد ولكن كل هذه الأشياء ليست مؤثرة على الأنشطة اليومية.