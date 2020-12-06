الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة نهارا وبارد ليلا مع رياح معتدلة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للدفء بالنهار على القاهرة والوجه البحري، وبارد ليلًا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا بالنهار على السواحل الشمالية وبارد ليلًا مع رياح معتدلة، وأن يكون دافئًا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وبارد ليلًا، ومائلا للدفء على محافظات الصعيد بالنهار وشديد البرودة ليلًا.

وعرض البرنامج بيانًا بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية، والذي جاء كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 22 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10

السويس العظمى 22 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 12

طابا العظمى 21 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 6

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الغردقة العظمى 24 والصغرى 13

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 الصغرى 10

المنيا العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 23 والصغرى 13

وشهدت جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في عدد من المحافظات والمدن، والتي تاتي على رأسها محافظة الإسكندرية، والتي شهدت أمطار غزيرة ورعدية في بعض الأوقات، وأدت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى اتخاذ بعض المحافظات قرارًَا بتعطيل الدراسة فيها.