"الأرصاد" تبشر المواطنين بطقس دافئ على مدار الأسبوع: الجو مستقر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك استقرار تام في الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين تقريبا، مشيرة إلى أنَّ الطقس دافئ تمامًا على مدار الأسبوع وهناك سطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ هناك شبورة مائية خفيفة ستكون في الصباح الباكر وخاصة على الطرق السريعة والزراعية لذلك ننصح بالقيادة بهدوء على هذه الطرق، فضلًا عن أن الرياح ستكون معتدلة اليوم ولكن ستنشط على بعض مناطق من غرب البلاد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على "السلوم، مطروح، بعض المناطق من الصحراء الغربية، سيوة، الواحات البحرية، والفرافرة"، ولكن في باقي المحافظات الداخلية والقاهرة ستكون معتدلة تمامًا.

"الأرصاد": لا تنخدعوا بـ"شمس الظهيرة".. الجو بليل برد

وتابعت بأنَّ "هذه الأجواء مستمرة معنا على مدار الأسبوع، وأيضًا الطقس ما زال باردًا في أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر"، محذرة من الانخداع بأشعة الشمس الموجودة في أثناء فترة الظهيرة، لافتة إلى أنَّه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى وتعود للبرودة في أثناء الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أنَّه في أثناء الخروج خلال الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، منوهة إلى أنَّه "يفصلنا أسبوعين تقريبًا على البداية الرسمية لفصل الشتاء والذي سيبدأ في 21 ديسمبر".

واستطردت أنَّه بعد انتهاء هذا الأسبوع سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، لذلك يجب الاستعداد لفصل الشتاء وارتداء الملابس الشتوية للوقاية من نزلات البرد.