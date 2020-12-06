إلهام شاهين: كان نفسي أقدم دور حتشبسوت.. و"شجر الدر" توقف لأسباب إنتاجية

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن دور أمينة خليل في فيلم "حظر تجول"، مشيدة بمجهودها الكبير خلال أحداث العمل السينمائي.

وأضافت خلال ندوة الفيلم المشارك بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بحضور أمينة خليل، وأحمد مجدي، والمخرج أمير رمسيس: "جيلنا من السيدات كان له حظ أكبر من الجيل الحالي، فأنا قدمت عدة أعمال فنية بطولة منها (موعد مع الرئيس)، وقدمت دور تقيل كان مكتوب لفاتن حمامة، ويادينا ياغرامي، ودانتيلا".

وتابعت: "البطولات النسائية كانت مهمة والكتاب كانوا يكتبون بطولات نسائية، ولكن منذ فترة أصبحت البطولات خاصة بالنجوم الشباب فقط، أتمنى أن الكتاب تكتب للبطولة النسائية ويثقوا فيهم بصورة أكبر، والجيل الجديد من السيدات مظلوم".

وأضافت إلاهم شاهين: "أريد أن أنتج فيلما له علاقة بالتاريخ الفرعوني، وحاولت كثيرًا في هذا المشروع، وعلى الرغم من أنني قدمت أدوارا كثيرة لكني لم أقدم مسلسل تاريخي، وكنت أتمنى تقديم مسلسل عن شجر الدر، وتوقف بسبب التكاليف الإنتاجية".

وأضافت: "كان لدي أحلام كثيرة في الماضي بأن أقدم حتشبسوت، والمخرج يوسف شاهين كان ممكن يقدمها، ولكن هذا الأمر توقف منذ فترة، لأنني لم أجد من يتحمس لذلك".

يذكر أن إلهام شاهين، تُشارك بفيلم "حظر تجول" يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.